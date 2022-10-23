Казахстан принял участие в международной благотворительной ярмарке в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Дипломатический корпус в Баку получил возможность представить образцы национальной атрибутики на международной благотворительной ярмарке, впервые организованной МИД страны в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальный базар под одной крышей собрал десятки дипломатических ведомств, аккредитованных в Баку. В мероприятии участвовали такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Китай, Турция, Украина, Судан, Туркменистан, Малайзия, Саудовская Аравия, Египет и многие другие.

В спортивно-концертном комплексе им. Гейдара Алиева гостям ярмарки предложен широкий ассортимент кулинарии и сувениров зарубежных стран.

Посетители имели возможность приобрести товары у посольств по символической цене, в то время как все вырученные средства планируется направить на благотворительные цели, а именно на потребности детей с ограниченными возможностями.

Казахстанский павильон, организованный при содействии нашего посольства, представил изобилие традиционных казахских угощений и пользовался большим спросом у присутствовавших на мероприятии. Разнообразная отечественная продукция была продана в первые часы торговли.

На отечественном стенде публике были представлены мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия казахской кухни. Не секрет, что бауырсак, самса, манты, чак-чак, жент, казы, ет, шоколад и многое другое - это те блюда, которые широко известны и в Азербайджане.

Благотворительная выставка прошла в позитивном и праздничном ключе. В рамках нее была организована концертная программа, включавшая помимо музыки и танцев Азербайджана и других стран, лотерею с розыгрышем ценных призов.

Участники благотворительного базара отметили, что проведение таких акций дает возможность ближе узнать культуру и традиции других стран и народов, создает атмосферу единства и взаимопонимания, несет людям тепло и добро.

Акция посвящена 30-летию партнерства между Азербайджаном и ООН, трехлетию председательства страны в Движении неприсоединения и Дню ООН.