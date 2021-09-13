Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Казахстан принял участие в конференции ООН по гуманитарной ситуации в Афганистане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Сентября 2021, 21:36
Казахстан принял участие в конференции ООН по гуманитарной ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН-ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель Президента РК по Афганистану Талгат Калиев принял участие посредством видеосвязи в Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Среди её участников были Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс, а также представители государств-членов Организации и международных организаций.

В своём выступлении Т. Калиев заявил, что Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане. Он отметил инициативу о создании в городе Алматы международного гуманитарного логистического хаба под эгидой ООН, призванного обеспечить консолидированную безопасную доставку международной гуманитарной помощи в Афганистан.

photo


ООН   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Афганистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС