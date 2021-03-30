Казахстан принял участие в Глобальном форуме по защите прав женщин в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - В столице Мексики 29 марта в онлайн формате стартовал Глобальный форум «Поколение равенства: в защиту прав женщин и равного будущего». Главная повестка Форума – вопросы гендерного равенства и расширения возможностей женщин во всем мире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Форум является первым масштабным мероприятием, посвященным подведению 25-летних итогов Всемирной конференции по положению женщин и принятия Пекинской декларации и Платформы действий. В нем принимают участие правительства, парламентарии, гражданское общество, профсоюзы и СМИ.

Мероприятие инициировано правительствами Мексики и Франции при поддержке Структуры «ООН-женщины». От центральноазиатского региона подал заявку на участие только Казахстан. Наша страна принимает участие в работе Коалиций действий по экономической справедливости и противодействию насилию.

Казахстанскую делегацию возглавляет Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

В своем выступлении она отметила, что по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева стране был создан институциональный механизм в лице Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Комиссия призвана способствовать решению целого спектра вопросов, связанных с расширением возможностей женщин в стране.

«На сегодняшний день высокий статус Национальной комиссии предоставляет ей широкие полномочия в создании и обеспечении механизмов эффективного партнёрства законодательной и исполнительной ветвей власти, а также гражданского общества. Принимаемые меры по увеличению представленности женщин в высшем и местных представительных органах, программы по поддержке женщин во всех регионах страны, а также реализация Концепции семейной и гендерной политики позволили занять Казахстану высокую позицию в Индексе гендерного развития», - заявила Лаззат Рамазанова.

Глава казахстанской делегации также отметила, что вопросы расширения возможностей женщин были и остаются актуальными не только во внутренней, но и в международной повестке дня страны. Лаззат Рамазанова призвала участников Форума к сотрудничеству на базе создаваемого в Казахстане Центра знаний в области равенства прав женщин и мужчин. Она выразила надежду, что Форум станет катализатором гендерного прогресса во всем мире.

Добавим, что Форум проходит в Мехико в период с 29 по 31 марта и завершит свою работу летом в Париже. В рамках мероприятия состоится церемония запуска программ многостороннего партнерства до 2025 года.