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вчера 19:55
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вчера 19:42
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вчера 14:31
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Казахстан принял участие в энергетическом инвестфоруме ЦАРЭС в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 20 сентября т.г. в Ташкенте были проведены 1-й Диалог министров энергетики и Энергетический инвестиционный форум Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Энергетический инвестиционный форум является ключевым событием в энергетической сфере региона Центральной Азии, дающим возможность скоординировать усилия для общего развития, привлечения частных инвестиций и устранения пробелов в финансировании. Он призван объединить более 250 заинтересованных сторон и связать между собой все необходимые элементы для их реализации.
Республику Казахстан представил вице-министр энергетики РК М.Журебеков. В данном мероприятии также приняли участие руководители центральных государственных органов Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана.
В Диалоге министров за круглым столом были обсуждены проблемы создания устойчивого развития энергетического сектора с общей целью создания взаимосвязанной и надежной электроэнергетической системы региона. Был рассмотрен проект Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030.
В рамках Форума в формате дискуссии была проведена панельная сессия на тему «Реформа энергетического сектора как катализатор создания оптимальных условий для инвестиций».
По итогам дня состоялась церемония подписания документов о новых энергетических проектах в Центральной Азии.
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