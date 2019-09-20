Казахстан принял участие в энергетическом инвестфоруме ЦАРЭС в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 20 сентября т.г. в Ташкенте были проведены 1-й Диалог министров энергетики и Энергетический инвестиционный форум Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Энергетический инвестиционный форум является ключевым событием в энергетической сфере региона Центральной Азии, дающим возможность скоординировать усилия для общего развития, привлечения частных инвестиций и устранения пробелов в финансировании. Он призван объединить более 250 заинтересованных сторон и связать между собой все необходимые элементы для их реализации.

Республику Казахстан представил вице-министр энергетики РК М.Журебеков. В данном мероприятии также приняли участие руководители центральных государственных органов Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

В Диалоге министров за круглым столом были обсуждены проблемы создания устойчивого развития энергетического сектора с общей целью создания взаимосвязанной и надежной электроэнергетической системы региона. Был рассмотрен проект Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030.





В рамках Форума в формате дискуссии была проведена панельная сессия на тему «Реформа энергетического сектора как катализатор создания оптимальных условий для инвестиций».

По итогам дня состоялась церемония подписания документов о новых энергетических проектах в Центральной Азии.



