Казахстан принял участие в экстренном заседании ОИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось экстренное открытое заседание Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне министров иностранных дел государств-членов ОИС в формате видеоконференции. Участники обсудили и выработали коллективную позицию в отношении плана распространения израильского суверенитета на часть территории Палестины, в том числе Западный берег реки Иордан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев. В своем выступлении он отметил, что наша страна выступает за урегулирование палестинско-израильского конфликта на основе международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, Арабской мирной инициативы 2002 года и поддерживает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Казахстан призывает конфликтующие стороны отказаться от односторонних шагов и возобновить переговорный процесс на основе принципа «два государства для двух народов» без выдвижения предварительных условий.

Ш. Нурышев также подчеркнул, что только основанный на отказе от насилия конструктивный диалог заинтересованных сторон является единственно приемлемым путем преодоления противоречий между ними.

Организаторами заседания выступили внешнеполитические ведомства Саудовской Аравии и Палестины при координации Генерального секретариата ОИС. В мероприятии приняли участие делегации более 39 стран, в том числе 24 на уровне министров.

В соответствии со ст.12 Устава ОИС от 14 марта 2008 года, в Исполнительный комитет входят председатели принимающих стран настоящего, предыдущего и будущего исламских саммитов (Турция, Саудовская Аравия, Гамбия) и сессий Совета министров иностранных дел (Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Нигер), а также страны, где находится штаб-квартира Генерального секретариата (Саудовская Аравия) и Генеральный секретарь в силу занимаемой должности. Открытые заседания Исполнительного комитета проводятся с участием всех государств-членов.

Казахстан является полноправным членом ОИС с 1995 года. В состав Организации входит 56 мусульманских государств.