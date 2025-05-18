Казахстан принял участие в дипломатической благотворительной акции в Бишкеке

Акция, организованная Министерством иностранных дел Кыргызстана приурочена к Международному дню защиты детей. Все вырученные средства от продажи товаров будут направлены на благотворительные цели.

Посетителям ярмарки представлен широкий ассортимент уникальных изделий народного промысла и сувениры из разных стран мира, национальные угощения и напитки.

Фото: Kazinform

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев, подчеркнув значимость благотворительного мероприятия, отметил предоставленную возможность для гостей ярмарки приобрести национальные товары и продегустировать блюда и напитки иностранных государств.

— В казахстанском павильоне выставлены национальные сувениры, сладости и напитки, произведенные отечественными компаниями, предметы рукоделия. Традиционные мясные блюда казахской кухни, а также домашняя выпечка, в числе которых баурсаки, самса, пироги, булочки и другие вкусные яства приготовлены своими руками силами членов семей казахстанских дипломатов. Кроме того, рядом с шатром организован уголок, где любой желающий может попробовать свои силы в гончарном искусстве. Вырученные средства от продажи кулинарных и сувенирных изделий, будут направлены на благотворительные цели в детские дома и учреждения, — отметил он.

Фото: Kazinform

Благотворительная акция дает возможность познакомить участников, жителей столицы и иностранных туристов с историей, культурой, достижениями и национальной кухней зарубежных государств.

Для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт с участием талантливых детских танцевальных коллективов.

Ранее казахстанская продукция была впервые представлена на выставке в китайской провинции Хайнань.