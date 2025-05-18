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    02:18, 18 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан принял участие в дипломатической благотворительной акции в Бишкеке

    В Бишкеке проходит ежегодная благотворительная ярмарка, в которой традиционно принимают участие зарубежные дипломатические представительства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан принял участие в дипломатической благотворительной акции в Бишкеке
    Фото: Kazinform

    Акция, организованная Министерством иностранных дел Кыргызстана приурочена к Международному дню защиты детей. Все вырученные средства от продажи товаров будут направлены на благотворительные цели.

    Посетителям ярмарки представлен широкий ассортимент уникальных изделий народного промысла и сувениры из разных стран мира, национальные угощения и напитки.

    Казахстан принял участие в дипломатической благотворительной акции в Бишкеке
    Фото: Kazinform

    Чрезвычайный и полномочный посол РК в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев, подчеркнув значимость благотворительного мероприятия, отметил предоставленную возможность для гостей ярмарки приобрести национальные товары и продегустировать блюда и напитки иностранных государств.

    — В казахстанском павильоне выставлены национальные сувениры, сладости и напитки, произведенные отечественными компаниями, предметы рукоделия. Традиционные мясные блюда казахской кухни, а также домашняя выпечка, в числе которых баурсаки, самса, пироги, булочки и другие вкусные яства приготовлены своими руками силами членов семей казахстанских дипломатов. Кроме того, рядом с шатром организован уголок, где любой желающий может попробовать свои силы в гончарном искусстве. Вырученные средства от продажи кулинарных и сувенирных изделий, будут направлены на благотворительные цели в детские дома и учреждения, — отметил он.

    Казахстан принял участие в дипломатической благотворительной акции в Бишкеке
    Фото: Kazinform

    Благотворительная акция дает возможность познакомить участников, жителей столицы и иностранных туристов с историей, культурой, достижениями и национальной кухней зарубежных государств.

    Для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт с участием талантливых детских танцевальных коллективов.

    Ранее казахстанская продукция была впервые представлена на выставке в китайской провинции Хайнань.

    Теги:
    Казахстан Кыргызстан Мировые новости Международные отношения Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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