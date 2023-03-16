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Казахстан принял участие в благотворительной ярмарке в Бишкеке

16 Марта 2023, 21:16
Казахстан принял участие в благотворительной ярмарке в Бишкеке Фото: Гульмира Абдрахманова

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники казахстанского посольства и члены их семей в столице Кыргызской Республики приняли участие в дипломатической ярмарке кулинарной и сувенирной продукции, приуроченной к празднованию Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, организованное министерством иностранных дел КР совместно с мэрией Бишкека, прошло на аллее перед памятником Курманджан Датке – царицы алайских кыргызов. В нем приняли участие 14 зарубежных дипломатических миссий, представленных посольствами Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, России, Китая, Японии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Турции, Южной Кореи, Ирана и Индии, а также местные товаропроизводители, презентовавшие свою продукцию и изделия ручной работы кыргызских ремесленников.

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Гости ярмарки продегустировали блюда и напитки из разных стран мира, их вниманию организован тематический мастер-класс по эбру – технике рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу, а также показ изделий ручной работы, экопродукции кыргызских производителей.

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Большое скопление иностранных гостей, с аппетитом пробовавших национальные блюда, наблюдалось возле импровизированного казахского шатра с нашими традиционными деликатесами и сувенирами.

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«Сегодня посольство Казахстана наряду с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Кыргызстане, принимает активное участие в благотворительной ярмарке-выставке, организовав продажу сувениров и национальных блюд. Наша кухня была представлена традиционными напитками шубатом и кумысом, бешбармаком, куырдаком, баурсаками, самсой, жентом, иримшиком, куртом, праздничным наурыз-коже и другой продукцией отечественных производителей. Вкусные угощения приготовлены своими руками силами членов семей наших дипломатов. Все средства, вырученные от реализации кулинарных и сувенирных изделий, будут направлены в благотворительный фонд кыргызской стороны. Сегодняшняя акция является благородным и познавательным делом, направленная на достижение благотворительных целей. Надеюсь, что в будущем никакие события, подобные пандемии коронавируса, не будут мешать проведению таких мероприятий для совершения хороших дел», - сказал в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформа» советник-посланник посольства РК в КР Асхат Сыздыков.

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