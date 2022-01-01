Казахстан принял председательство в СНГ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств от Беларуси, передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, в ноябре 2021 года на заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) были обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. По итогам заседания принято соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, План мероприятий по проведению Года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 г., Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года. В мае 2022 года в г. Нур-Султан состоится следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 60-е заседание Электроэнергетического совета СНГ также пройдет в 2022 году в Казахстане
28 декабря 2021 года в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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