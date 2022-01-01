+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан принял председательство в СНГ

1 Января 2022 12:20
Поделиться:
Казахстан принял председательство в СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств от Беларуси, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Результаты работы Суда МФЦА и МАЦ за 2021 год и планы на будущее
Экономика Казахстана 2022: ожидать ли снижения инфляции и что будет с курсом тенге Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане Что ждет казахстанцев в 2022 году

Как сообщалось ранее, в ноябре 2021 года на заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) были обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. По итогам заседания принято соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, План мероприятий по проведению Года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 г., Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года. В мае 2022 года в г. Нур-Султан состоится следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 60-е заседание Электроэнергетического совета СНГ также пройдет в 2022 году в Казахстане

28 декабря 2021 года в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Подписывайтесь на наш канал:

#СНГ   #Президент Казахстана   #Правительство РК  
Поделиться:
Новости по теме
Результаты работы Суда МФЦА и МАЦ за 2021 год и планы на будущее
Экономика Казахстана 2022: ожидать ли снижения инфляции и что будет с курсом тенге
Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане
Что ждет казахстанцев в 2022 году
Популярное
1 С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
2 В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
3 В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января
4 Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
5 562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
6 Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
Читайте также
Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
«Сказано-сделано»: Как эффективные инициативы Главы государства служат на благо страны
С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Президент Казахстана подписал Закон по вопросам совершенствования залоговой политики банков
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив