Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Диалог женщин стран Центральной Азии является неформальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между женщинами-парламентариями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан принимает председательство в этом важном диалоге, выстраивая работу на основе той замечательной работы, которая была проведена Узбекистаном, Туркменистаном и мы с нетерпением ждем как работа будет развиваться в следующие годы», - сказала постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии в Астане.

Она также отметила, стоящие перед платформой задачи.

«Мы собрались для того, чтобы продвигать многостороннюю платформу для усиления мира и процветания, развития и диалога. Мы видим, как мир сейчас откатывается назад, мы видим воздействия пандемии Covid-19, экономического кризиса, геополитической ситуации, которые все вместе повлияли на то, что многие люди лишились работы, многие перешли вновь черту бедности», - добавила Микаэла Фриберг-Стори.

Отметим, что Диалог женщин стран Центральной Азии (далее – Диалог) является неформальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между женщинами-парламентариями региона. Диалог создан и осуществляет свою деятельность при поддержке Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для стран Центральной Азии (РЦПДЦА), Программы развития ООН (ПРООН) и структуры «ООН-Женщины». Диалог был официально запущен в декабре 2020 года. В 2021 году Узбекистан и в 2022 году Туркменистан председательствовали в Диалоге.