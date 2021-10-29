Казахстан принял председательство в Консультативном совете по труду, занятости и соцзащите СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства труда и социальной защиты населения РК проинформировали коллег из стран СНГ о принимаемых мерах по совершенствованию социально-трудовой сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в онлайн-режиме состоялось XXXIV заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ. Руководство Министерства труда и социальной защиты населения РК проинформировало участников заседания о принимаемых мерах по совершенствованию социально-трудовой сферы, обеспечению социальной справедливости и достойного труда. В ходе мероприятия также были обсуждены вопросы улучшения нормативно-правовой базы в сфере социального обеспечения населения на территории СНГ и возможности обмена информацией и опытом по регулированию дистанционной работы.

В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Российской Федерации, представители Евразийской экономической комиссии, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Межгосударственного статистического комитета, Исполнительного комитета СНГ и ряда страновых организаций.

Открыла заседание председатель Консультативного совета, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич. В своем выступлении она поблагодарила представителей СНГ за участие, а также рассказала о выполнении решений предыдущего, ХХXIII заседания Консультативного совета, прошедшего 29 октября 2020 года.

После этого Ирина Костевич передала право председательства от Республики Беларусь, председательствовавшей в 2020-2021 годы, к Республике Казахстан на период 2021-2022 годы.

В свою очередь, Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе своего выступления отметил высокое качество работы Консультативного совета, а также напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня подписания Алматинской декларации, определивший цели и принципы СНГ.

«СНГ – уникальная и универсальная диалоговая площадка, на которой развивается сотрудничество, направленное на укрепление доверия и взаимопонимания, содействие инициативам по поддержке стабильности и безопасности на пространстве СНГ. Консультативный совет оперативно реагирует на реалии современной жизни, чему свидетельствует проводимая работа по обмену наилучшими практиками между государствами-участниками, переходящая в формат разработки и согласования нормативно-правовой базы в социально-трудовой сфере», – сказал министр.

Серик Шапкенов подчеркнул, что участниками Консультативного совета проведена большая работа по разработке концептуальных документов, в области нормирования труда, профессиональных стандартов, условий труда на рабочих местах и др. А решения, принимаемые на заседаниях, позволяют внедрять в практику работы государств-участников СНГ в сфере социально-трудовых отношений документы, принятые на межгосударственном уровне.

«В рамках данного заседания мы рассмотрим ряд актуальных вопросов, связанных с изменениями, обусловленными пандемий COVID-19, в том числе правоприменительную практику, обмен информацией и опытом по регулированию дистанционной работы, обеспечения безопасности и охраны труда, в том числе расследование несчастных случаев», – заключил Серик Шапкенов.