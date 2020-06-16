Казахстан принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Объединённой комиссии по качеству медицинских услуг принят протокол лечения коронавирусной инфекции в девятой редакции. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает МИА «Казинформ».
«Все мы с тревогой наблюдаем за ежедневным приростом заболевших COVID-19 и видим, что большую часть статистики в настоящее время составляют бессимптомные больные. Как они переносят болезнь, как их лечить? Появилось расхожее мнение, что их не лечат, никак не наблюдают и предоставлены они будто сами себе. Позвольте внести некоторую ясность в эти вопросы, ответы на которые взяты из протоколов по медицинскому сопровождению бессимптомных больных, обсужденных во время заседания», - отметила Людмила Бюрабекова.
Согласно новой редакции протокола:
- Лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками инфекции и у них тоже могут появиться клинические симптомы в течение 14 дней (в инкубационный период). Бессимптомные больные подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях или на карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РК.
- Лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях/карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима. Этиотропное лечение лиц с легкой формой COVID-19 не проводится.
Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму:
-ежедневный однократный обзвон;
-оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.), сатурация - при возможности (насыщение крови кислородом - прим.ред.);
- видеоконсультация (по необходимости), но не реже 1 раза в 3 дня.
- При нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар.
- Больные с легкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата ПЦР мазка из носоглотки.
Основные цели оказания медицинской помощи:
- Раннее выявление клинических проявлений пневмонии и своевременная госпитализация
- Мониторинг заболевания
- Раннее начало лечения (опережающий характер), с целью предупреждения прогрессирования заболевания и развития осложнений
«Мы продолжим совершенствовать протоколы диагностики и лечения этой новой инфекции, чтобы обеспечить эффективную и адекватную терапию для пациентов с учётом поступающей информации о ней и исходя из опыта наших и зарубежных медиков», - отметила вице-министр.
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