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Казахстан принимает участие в Варшавской конференции по человеческому измерению в Польше

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Сентября 2022, 20:23
Казахстан принимает участие в Варшавской конференции по человеческому измерению в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В городе Варшаве началась общеевропейская конференция ОБСЕ по человеческому измерению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Казахстан является членом ОБСЕ с 1992 года и поддерживает все ключевые инициативы и рекомендации данной организации.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет от лица Республики Казахстан принимает активное участие в работе Варшавской конференции по человеческому измерению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), также на мероприятии принимают участие представители общественных организации Казахстана.

Конференция будет проходит с 26 сентября по 7 октября и посвящена обсуждению состояния прав человека и основных свобод в регионе ОБСЕ. Республика Казахстан активно поддерживает сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ в области развития демократии, обеспечения прав человека и укрепления и защиты демократических институтов.

М. Кожахмет принял участие и выступил с докладом на I-ой Пленарной сессии: «Демократические институты (демократические выборы; демократия на национальном, региональном и местном уровнях; равноправное участие в политической и общественной жизни; Национальные правозащитные учреждения и роль гражданского общества в защите прав человека)», где подробно остановился и рассказал об основных целях и задачах проводимых масштабных реформ в Казахстане объявленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поддержанным 5 июня 2022 года казахстанским народом 77,2% голосов на общереспубликанском референдуме.

Участникам конференции было доложено о том, что реформы направлены на построение справедливого Казахстана.

В докладе представителя Казахстана озвучены основные пункты проводимых общественно-политических реформ в стране, которые ведут к усилению демократических принципов и расширению участия граждан в управлении государством.

На заседании представители зарубежных делегации и руководство ОБСЕ было проинформировано о деятельности «Национального совета общественного доверия» при Президенте РК, который 14 июня 2022 года по инициативе Главы государства преобразован в «Национальный курултай», где обсуждаются ключевые инициативы гражданского сообщества и государства.

М. Кожахмет подробно рассказал слушателям о реализуемых четырех пакетах президентских политических реформ.

О переходе Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, возрождении Конституционного суда, переходе на смешанную избирательную систему, упрощении процедуры регистрации политических партий и других демократических изменениях.

В завершение своего выступления М. Кожахмет отметил, что Казахстан решительно настроен на дальнейшее всестороннее развитие демократических принципов, защиту прав человека, поддержку гражданского общества и дальнейшее сотрудничество с институтами ОБСЕ.

Варшавская конференция по человеческому измерению продлится до 7 октября.

Фото: europeanwesternbalkans.com





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