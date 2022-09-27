Казахстан принимает участие в сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - 26-30 сентябряа в Вене (Австрия) проходит 66-сессия генеральная конференция МАГАТЭ с участием 175 государств-членов агентства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В течение недели делегаты обсудят целый ряд тем, в том числе широкие вопросы ядерной и физической безопасности, повышения эффективности и действенности гарантий МАГАТЭ, а также другие вопросы.

27 сентября на пленарной сессии с докладом выступит глава казахстанской делегации – вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов.

В состав делегации вошли представители Министерства энергетики РК, Министерства иностранных дел РК, РГП «Национальный ядерный центр РК», АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».

В ходе конференции казахстанская делегация проведет двусторонние встречи с представителями США, Франции, Индии, Европейской комиссии, а также с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси и представителями структурных подразделений МАГАТЭ.

Генеральная конференция является площадкой для обсуждения стратегических вопросов в сфере атомной отрасли. Для широкой общественности заседания генеральной конференции и выступления должностных лиц и делегатов будут транслироваться в онлайн-режиме .

На сегодня государствами-членами МАГАТЭ являются 175 стран мира. 14 февраля 1994 года Республика Казахстан стала 121-м членом МАГАТЭ.



