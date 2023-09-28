Казахстан принимает участие в Международном конгрессе астронавтов в Турции

LXXIV Международный конгресс участников космических полётов проходит с 25 по 29 сентября 2023 года в городе Бурса на северо-западе Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в традиционном космическом форуме принимают более 70 космонавтов и астронавтов мира. В их числе – наш казахстанский космонавт Айдын Аимбетов.

Фото: пресс-служба «Қазақстан ғарыш сапары»

- Для нас, космонавтов и астронавтов, это очень важная и нужная встреча. Обмен мнениями по вопросам освоения космоса, ситуации в мире и просто радость встречи братьев по космосу дают большую поддержку и стимул, - рассказал Айдын Аканович.

Во время обсуждения актуальных тем дня с представителями Торгово-промышленной палаты Бурсы Айдын Аимбетов, как руководитель национальной компании «Қазақстан ғарыш сапары», ведущей эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли, особое внимание уделил новым методам работы при чрезвычайных ситуациях с использованием космических спутников.

- Землетрясение в Турции показало, что космические технологии позволяют оперативно получать и предоставлять информацию властям. Спутниковые снимки с высокой детализацией пострадавших регионов используют для создания карт повреждений, чтобы оценивать последствия подобных стихийных бедствий, - отметил он своем выступлении.

На технических сессиях конгресса рассматривались вопросы дальнейшего развития космической деятельности в мире, а также опыт космической научной миссии Турции и других стран, сообщает пресс-служба казахстанской космической компании.

Международный конгресс, созданный Ассоциацией исследователей космоса, проходит в 74-й раз. В этот раз он был организован Авиационным учебным центром Гекмен (GUHEM) совместно с Министерством промышленности и технологий Турции, Советом по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBITAK) и Торгово-промышленной палатой Бурсы при поддержке муниципалитета Бурсы и был посвящен 100-летию Турецкой Республики и словам Мустафы Кемаля Ататюрка «Будущее - в небе».

Всего в мероприятии принимают участие 70 астронавтов, космонавтов и ученых из Болгарии, Канады, США, России, Китая, Германии, Франции, Австрии, Хорватии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Казахстана, Сирии, Испании, Румынии и Турции.