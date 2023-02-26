Казахстан принимает участие в II зимних спортивных играх «Дети Азии»

КЕМЕРОВО. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Кемерово Российской Федерации стартовали II зимние спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия игр прошла в ледовом дворце «Кузбасс». Знаменосцем сборной Казахстана стал шорт-трекист Санжар Бекежан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

«Я рад, что мне доверили пронести флаг нашей страны. Это для меня большая ответственность и мотивация. Теперь мне нужно быть примером для партнеров по команде. Конечно, хочу завоевать медаль и порадовать болельщиков. Для этого мы и готовились», - сказал Санжар Бекежан.

После шествия спортсменов знамя игр пронесли знаменитые атлеты, которые в свое время сами участвовали на этих играх. Среди 6 знаменосцев был и наш прославленный боксёр, чемпион мира и Азии, государственный тренер РК по боксу Мерей Акшалов.

«Могу с уверенностью сказать, что мой путь в большом спорте начался с этих соревнований. В 2004 году я выступал на летних играх «Дети Азии» в Якутске. С тех пор прошло 19 лет. Остальные 5 знаменосцев оказались из России. Поэтому, я горд и благодарен организаторам, за то, что пригласили меня. Я сейчас смотрю на юных спортсменов и вижу, как они волнуются, переживают. Ведь я сам в свое время прошел через это», -отметил Мерей Акшалов.

Затем церемония продолжилась представлением и концертом. Перед участниками с шоу-программой выступили олимпийский чемпион Евгений Плющенко и призер пекинской Олимпиады Александра Трусова. За всем этим следили около 5 тысяч зрителей.

Напомним, что честь Казахстана будут защищать 64 атлета в 6 видах спорта. Всего будет разыграно 57 комплектов медалей. Первыми в борьбу за награды вступят наши шорт-трекисты 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта. Участники игр: Казахстан, Армения, Афганистан, Беларусь, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Непал, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, команды Москвы, Кузбасса, Дальневосточного, Сибирского, Уральского федерального округа, сборные Башкортостана, Татарстана и Саха.

Первые зимние игры «Дети Азии» прошли в 2019 году в российском городе Южно-Сахалинск. Тогда честь Казахстана защищали 74 спортсмена, которые завоевали 7 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых медалей и заняли в командном зачете 6 место. Если в 2019 году было 11 команд, то в этот раз собрались 12 сборных. Впервые участвуют команды Таиланда, Ливана и Афганистана.