Казахстан принимает меры по недопущению вывоза субсидируемых удобрений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК утвержден перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители. Мера принимается для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

«Речь идет о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенне-полевой сезон, Правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50%. Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев», - отметили в пресс-службе Правительства.

В связи с этим Правительством принято решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов.

Стоит отметить, что на основании принятого Постановления в установленные законом сроки будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий. Лицензиаром определен Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.