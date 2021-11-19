Казахстан примет юбилейную Конвенцию WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) официально сообщил о месте проведения юбилейной 60-й Конвенции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

«Следующая Конвенция WBC — в Казахстане», — пишет Instagram организации.

Данное решение было принято на 59-й Конвенции в Канкуне (Мексика).

Команда из Казахстана не смогла присутствовать на мероприятии из-за новых карантинных мер США, но участвовала в ней онлайн.

«Дорогие друзья, к сожалению наша команда не смогла поехать на 59-ю конвенцию WBC из-за новых карантинных мер США. Но наша команда участвовала онлайн и защищала свой проект по поведению Юбилейной 60-й конференции WBC на территории Казахстана. И мы с радостью хотим сообщить, что мы это сделали! Официально сообщаем, что в следующем году юбилейная 60-я конвенция WBC пройдет в Казахстане! Поздравляем друзья, это победа и для нашей страны, для нас это огромная честь проведение такого масштаба мероприятия!» — пишет в Instagram промоутерская компания Suleimen Promotions. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Добавим, что на 59-й конвенции WBC в Канкуне (Мексика) также присутствовал и выступал перед публикой мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес.