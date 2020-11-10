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Казахстан примет участие в юношеском Кубке мира по тяжелой атлетике

10 Ноября 2020 20:26
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Казахстан примет участие в юношеском Кубке мира по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 ноября стартует Кубок мира среди юношей до 17 лет в формате online, организованный Федерацией тяжелой атлетики Перу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

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В первом в истории всемирном молодежном online-турнире примут участие 399 спортсменов из 61 страны. Казахстан на этом соревновании представят семь атлетов, пять из которых находятся в распоряжении сборной в спортивном центре «АлмаТау» (Туркестанский регион), а двое будут выступать в костанайской Академии силовых видов спорта.

«От нас выступят семеро ребят, все они являются очень титулованными спортсменами – чемпионы мира, чемпионы Азии, призеры… Конечно, в связи с пандемией и вынужденным длительным перерывом в тренировочном процессе с командой, форма не такая, какой могла бы быть. Но ничего, у ребят боевой настрой, поэтому, думаю, они достойно представят нашу страну.

Пять спортсменов будут выступать в «АлмаТау», где они занимаются в составе национальной сборной. Еще двое тренируются в Костанае в составе команды Центра олимпийской подготовки. Соревнования пройдут в программе Zoom. Из-за разницы во времени с Перу наши атлеты будут выступать ночью, поэтому сейчас этих ребят мы тренируем в ночное время, а точнее во время их предстоящего выступления, чтобы организм привык к этому часовому поясу. В целом, я рад, что нашли альтернативу реальным «живым» соревнованиям, которые сейчас недоступны. Конечно, накал борьбы будет не тот, не так ярко и красочно для болельщиков, но мы, тренеры, постараемся настроить атлетов, чтобы они показали свой лучший результат», - сказал старший тренер Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Дмитрий Чурсин.

Прямая трансляция ожидается на официальном YouTube канале IWF и/или на странице в Facebook IWF.


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#Спорт  
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