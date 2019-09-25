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Казахстан примет участие в V Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе

25 Сентября 2019 12:20
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Казахстан примет участие в V Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе

УФА. КАЗИНФОРМ – В четверг в столице Башкортостана Уфе открывает работу V Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии, которое пройдет на площадке конгресс-холла «Торатау» 26-27 сентября этого года, примут участие представители государственных органов, экспертного сообщества и бизнеса из 30 стран, в т.ч. Казахстана.

Участники форума обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, безбарьерного сотрудничества, усиления позиций экспортно-ориентированных предприятий (логистика, сертификация и таможенные процедуры).

Будут рассмотрены вопросы развития туризма, визового и трансфертного контроля. Делегаты затронут актуальные проблемы молодежного предпринимательства и внедрения новых цифровых технологий. В рамках практических сессий участники проанализируют основные ошибки предпринимателей, механизмы привлечения инвестиций и наметят пути решения имеющихся проблем.

Особое внимание будет уделено знакомству с наиболее успешными проектами предприятий малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС

Параллельно будут работать экспозона, биржа деловых контактов и презентационная площадка для делегаций и отдельных участников. Благодаря этой инициативе предприятия малого и среднего бизнеса смогут быстрее найти заинтересованных в сотрудничестве партнеров, выстроить взаимодействие с лицами, принимающими решения, провести переговоры и заключить перспективные договоры.

Организаторами Форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

Автор: Нарымбек Исмагулов

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Ключевые слова: ШОС, Малый бизнес,
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