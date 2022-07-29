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Казахстан примет участие в международной туристской выставке в Польше
29 Июля 2022 21:14

Казахстан примет участие в международной туристской выставке в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан планирует организацию казахстанского стенда на международной туристской выставке TT Warsaw, которая состоится 24-26 ноября 2022 года в Варшаве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

TT Warsaw является центральной площадкой Польши для налаживания партнерских отношений с представителями местного турбизнеса. Выставка проводится ежегодно с 1993 года при поддержке Министерства туризма Польши. В ней участвуют 450 экспонентов из 53 стран, а также более 20 тыс. посетителей.

«На сегодняшний день Польша является одним из перспективных целевых рынков для Казахстана. Это связано с тем, что для граждан Польши установлен безвизовый режим, а также между главными транспортными узлами двух стран – городами Нур-Султан и Варшава осуществляются регулярные прямые авиарейсы. В настоящее время открыта регистрация для представителей турбизнеса на участие в выставке TT Warsaw. Участники выставки примут участие в мероприятии за собственный счет», - пояснили в Минкультуры.


Фото: gov.kz




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