Казахстан примет участие в качестве почетного гостя на VIII ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи

Казахстан в этом году представлен на VIII ЭКСПО «Китай-Евразия» в качестве почетного гостя. Международная выставка пройдет с 26 по 30 июня в Урумчи Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом заявил в ходе брифинга глава Департамента внешней торговли Министерства коммерции КНР Лю Дяньсюнь, передает собственный корреспондент Kazinform.

По его словам, девиз нынешнего ЭКСПО — «Новые возможности на Шелковом пути, новая жизненная сила в Евразии». В международной выставке примут участие более 1000 предприятий и компаний из 50 стран и регионов, а также 30 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР.

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

Площадь выставки составляет 140 тысяч квадратных метров. В этом году почетными гостями ЭКСПО «Китай-Евразия» являются Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Представитель Народного правительства СУАР КНР Сюн Чжэцзя сообщил, что в это же время в городе Урумчи пройдет III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Китая, в рамках которого стороны проведут обмены и переговоры в сфере внешней торговли, сельскохозяйственного сотрудничества, электронной коммерции, цифровизации, высоких технологий, энергетики.

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

Предшественницей ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в городе Урумчи (административный центр СУАР КНР) с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года. С 2011 года она стала проводиться в новом формате «ЭКСПО».

В ЭКСПО «Китай-Евразия» в 2023 году приняли участие более 1,3 тыс. предприятий из 40 стран и регионов, в том числе 25 из списка 500 крупнейших компаний мира.

Организаторами нынешней ЭКСПО являются Министерство иностранных дел, Министерство коммерции, Комитет содействия развития международной торговле, Народное правительство СУАР КНР.