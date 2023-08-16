Казахстан примет участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку состоялась церемония открытия 53-го чемпионата мира по стрельбе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.



В Baku Crystal Hall церемония открытия началась с парада флагов стран-участниц. Затем был показан видеоролик об азербайджанской культуре.

Выступивший на церемонии открытия президент ISSF Лучано Росси подчеркнул, что Баку стал местом проведения ряда международных соревнований.

«До Олимпийских игр в Париже остается всего один год. По итогам этого чемпионата мира определятся спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж», - сказал он.

Позже состоялась церемония, на которой спортсмены, тренеры и судьи произнесли клятву. На этом официальная часть церемонии открытия завершилась и началась художественная часть.

Казахстанская команда по пулевой стрельбе представлена сильнейшим составом во всех дисциплинах (винтовка, пистолет, движущаяся мишень). Спортсмены прошли несколько этапов отбора по формированию команды, основным критерием является ISSF мировой рейтинг.

Команду из Казахстана представляют:

Пистолет – Эльдар Иманкулов, Валерий Рахимжан, Максим Мазепа, Никита Чирюкин, Руслан Юнусметов, Артемий Кабаков, Алексей Лотарев, Сәуле Алимбек, Ольга Аксенова, Ирина Юнусметова, Валерия Попелова;

Винтовка – Ислам Сатпаев, Юрий Юрков, Константин Малиновский, Илья Федин, Арина Алтухова, Елизавета Безрукова, Александра Ле, Анастасия Григорьева;

Движущаяся мишень – Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев, Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова, Александра Садуакасова;

Один из лидеров национальной сборной Ислам Сатпаев отметил, что подготовка прошла по плану.

«Накануне чемпионата мира мы провели здесь, в Габале, учебно-тренировочный сбор. С начала года соревнований было достаточно. Думаю, нам удалось показать хорошие результаты на этапе Кубка мира в Индонезии и Азербайджане. Мы приняли участие в спартакиаде и на летней Универсиаде в Китае. Мы не вернулись с этих соревнований без медалей. Здесь мы хотим получить больше олимпийских лицензий», - сказал он в интервью пресс-службе дирекции развития спорта.

Отметим, что в чемпионате мира, который продлится до 1 сентября, примут участие 1239 спортсменов из 101 страны и будут разыгрываться 48 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 в Париже.