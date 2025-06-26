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    13:01, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан примет этап отбора на Паралимпиаду-2028 по бочча

    В августе 2025 состоится международный турнир «Astana 2025 World Boccia Challenger». На сегодняшний день свое участие в престижных соревнованиях подтвердили 14 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бочча
    Фото: Сенат

    — С 20 по 28 августа 2025 года в Астане пройдет турнир Astana 2025 World Boccia Challenger. Это официальный турнир Международной федерации бочча. Через это соревнование можно набрать очки и пройти отбор на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Проведение этого турнира в столице имеет большое значение. Это свидетельствует о том, что Казахстан способен проводить международные соревнования, в том числе в сфере инклюзивного спорта, — сказала вице-президент Федерации бочча Казахстана Назым Жангазинова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Международный турнир организует Федерация бочча Казахстана.

    — На сегодня свое участие подтвердили 14 стран Азии, Европы и Ближнего Востока. Регистрация продолжается, до начала соревнований остается еще месяц, и мы ожидаем подтверждение участия от других стран. Участники будут соревноваться в индивидуальном, парном и командном зачетах, — добавила она.

    В 2023 в Казахстане прошел Кубок Казахстана по бочча.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Параспорт
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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