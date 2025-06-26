Казахстан примет этап отбора на Паралимпиаду-2028 по бочча

— С 20 по 28 августа 2025 года в Астане пройдет турнир Astana 2025 World Boccia Challenger. Это официальный турнир Международной федерации бочча. Через это соревнование можно набрать очки и пройти отбор на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Проведение этого турнира в столице имеет большое значение. Это свидетельствует о том, что Казахстан способен проводить международные соревнования, в том числе в сфере инклюзивного спорта, — сказала вице-президент Федерации бочча Казахстана Назым Жангазинова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.