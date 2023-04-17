Казахстан примет дипломатов новых властей Афганистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ответ на просьбу новой администрации Афганистана («Талибан» - организация, запрещенная в Казахстане) по аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В ответ на просьбу новой администрации Афганистана по аккредитации дипломатов нами было принято положительное решение. Хочу прояснить ситуацию. С падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской Республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная, история знает множество примеров смены власти в ряде государств, что несет вопрос легитимности новых властей», - сказал Айбек Смадияров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что афганская тематика все еще остается в центре обсуждения международного сообщества.

«Так на днях прошла очередная встреча стран соседей Афганистана в городе Самарканде. Мы выступаем за единый, процветающий Афганистан. Страна проходит очередной сложный этап в своей истории. Прибытие представителей новой администрации Афганистана не означает признание, это остается прерогативой ООН», - подчеркнул Айбек Смадияров

Вместе с тем он напомнил, что такие же миссии присутствуют в ряде стран – Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, России, КНР, Катаре, ОАЭ и Пакистане.