Казахстан примет дипломатов новых властей Афганистана
«В ответ на просьбу новой администрации Афганистана по аккредитации дипломатов нами было принято положительное решение. Хочу прояснить ситуацию. С падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской Республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная, история знает множество примеров смены власти в ряде государств, что несет вопрос легитимности новых властей», - сказал Айбек Смадияров.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что афганская тематика все еще остается в центре обсуждения международного сообщества.
«Так на днях прошла очередная встреча стран соседей Афганистана в городе Самарканде. Мы выступаем за единый, процветающий Афганистан. Страна проходит очередной сложный этап в своей истории. Прибытие представителей новой администрации Афганистана не означает признание, это остается прерогативой ООН», - подчеркнул Айбек Смадияров
Вместе с тем он напомнил, что такие же миссии присутствуют в ряде стран – Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, России, КНР, Катаре, ОАЭ и Пакистане.