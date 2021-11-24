Казахстан примет чемпионат мира ФИДЕ по быстрым и молниеносным шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - С 25 по 31 декабря 2021 года в столице Казахстана в городе Нур-Султан пройдет чемпионат мира ФИДЕ по быстрым и молниеносным шахматам 2021 года (FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kazchess.kz.

Данное соревнование — одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре.

Ожидается участие более 200 шахматистов из 52 стран мира, среди которых чемпионы и вице-чемпионы мира, и самые рейтинговые шахматисты по версии FIDE (Международной шахматной федерации).

Как пояснили в Федерации шахмат, право на участие в Чемпионате предоставляются следующим лицам:

- Действующие национальные чемпионы в мужских и женских секциях, представляющие свою национальную федерацию;

- Шахматисты, соответствующие требованиям Регламента Чемпионата мира.

При этом, Казахстанская Федерация шахмат имеет исключительное право пригласить до 30 дополнительных казахстанских игроков, отмечается в сообщении.