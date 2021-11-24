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вчера 23:15
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вчера 22:26
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Казахстан примет чемпионат мира ФИДЕ по быстрым и молниеносным шахматам
НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - С 25 по 31 декабря 2021 года в столице Казахстана в городе Нур-Султан пройдет чемпионат мира ФИДЕ по быстрым и молниеносным шахматам 2021 года (FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kazchess.kz.
Данное соревнование — одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре.Ожидается участие более 200 шахматистов из 52 стран мира, среди которых чемпионы и вице-чемпионы мира, и самые рейтинговые шахматисты по версии FIDE (Международной шахматной федерации).
Как пояснили в Федерации шахмат, право на участие в Чемпионате предоставляются следующим лицам:
- Действующие национальные чемпионы в мужских и женских секциях, представляющие свою национальную федерацию;
- Шахматисты, соответствующие требованиям Регламента Чемпионата мира.
При этом, Казахстанская Федерация шахмат имеет исключительное право пригласить до 30 дополнительных казахстанских игроков, отмечается в сообщении.
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