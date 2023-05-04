Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Мая 2023, 02:26
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле в Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Азиатской конфедерации бокса (ASBC).

«Руководство Азиатской конфедерации бокса подтвердило, что чемпионат Азии среди молодежи и юниоров пройдет в этом году в Астане, Казахстане, с 14 по 30 июля. Казахстанская федерация бокса провела свой последний чемпионат Азии в Павлодаре в 2016 году, и после семилетнего перерыва в страну возвращается главное событие. Все подробности, список делегаций команд, формы заявок и расписание предстоящего чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров будут доступны для национальных федераций в ближайшее время. К участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали среди юниоров», — говорится в сообщении ASBC.


Астана   Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу