Казахстан примет активное участие в COP29 в Баку

Об этом было заявлено в ходе рабочего визита Советника Президента — Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфии Сулейменовой в Азербайджан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В рамках визита Зульфия Сулейменова и Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель провели встречи с Помощником Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым, Министром энергетики Парвизом Шахбазовым, Министром экологии и природных ресурсов, президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым, депутатом Милли Меджлиса, лидером высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, Заместителем министра иностранных дел, главным переговорщиком COP29 Ялчыном Рафиевым. В ходе встреч были обсуждены вопросы по подготовке и проведению COP29.

Зульфия Сулейменова поздравила Азербайджан с предстоящим проведением столь значимого мероприятия и выразила готовность к поддержке и тесному сотрудничеству.

В свою очередь, азербайджанские партнеры поблагодарили Казахстан за поддержку и проинформировали о приоритетах и инициативах Азербайджана в рамках председательства в COP29, подготовительной работе к этому престижному мероприятию, переговорном процессе с государствами и международными организациями.

В ходе состоявшихся встреч стороны также обменялись опытом по переходу к более экологичной модели развития. В частности, азербайджанские коллеги рассказали о проводимой работе по производству экологически чистой энергии, в том числе в Карабахском регионе. Было подчеркнуто, что прокладка электрокабелей по дну Черного и Каспийского морей с целью экспорта зеленой электроэнергии в Европу станет значительным вкладом наших стран в продвижение зеленой повестки.

Советник Президента РК подчеркнула, что лидер Казахстана уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей среды, проинформировала собеседников об инициативах Казахстана по переходу к зеленой энергетике, в том числе о создаваемом в Алматы Проектном офисе стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, в рамках которого уже началось формирование портфеля проектов.

В целях поддержки азербайджанского председательства в СОР29 Зульфия Сулейменова предложила начать разработку совместных проектов по борьбе с изменением климата. Предложение было поддержано азербайджанскими коллегами, которые отметили значительные достижения Казахстана в продвижении экологических инициатив и формировании соответствующего законодательства.

Напомним, в ноябре 2024 года в Баку состоится 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая будет посвящена вопросам климатического финансирования.

Конференция является высшим органом Конвенции, принимающим решения. Ежегодно представители правительств со всего мира собираются на Конференцию, чтобы объединить усилия в работе по предотвращению изменения климата и ликвидации его последствий.