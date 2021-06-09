Казахстан при Президенте Касым-Жомарте Токаеве: реформы во всех сферах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья « Казахстан при Президенте К. Токаеве: реформы во всех сферах» опубликована в издании ModernDiplomacy.Eu. Автор – П. Дуарте, профессор университета Минью (Португалия).

«Около двух лет назад в Казахстане произошла смена руководства, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев занял пост Главы государства по итогам президентских выборов. С тех пор в стране было проведено множество реформ. Нурсултан Назарбаев, занимавший пост Президента почти три десятилетия, заложил фундамент, который позволил Казахстану стать крупнейшей экономикой и центром привлечения инвестиций в регионе. При Назарбаеве Казахстану также удалось наладить хорошие отношения со всеми своими соседями, а также с Европой и США.

После 2019 года вектор развития страны изменился. Президент К.Токаев сфокусировал свое внимание не только на экономические преобразования и внешнюю политику, но и на проведение политических реформ в стране. До смены руководства, страна, в первую очередь, ориентировалась на экономическое развитие и привлечение инвестиций. Действительно, Казахстан по-прежнему стремится войти в 30 самых развитых стран мира. Тем не менее, по мнению действующего Президента Казахстана, для достижения экономического развития необходимы политические реформы.

Можно задаться вопросом, почему эти реформы имеют значение за пределами Казахстана. Страна является главным торговым партнером Европейского союза в Центральной Азии и играет ключевую роль в развитии торговли между Китаем и остальным миром в рамках программы «Пояс и путь». Казахстан также является одним из основателей Евразийского экономического союза и активным членом международного сообщества, оказывая поддержку США, России и другим мировым державам в решении конфликтов в Сирии и Афганистане. Наконец, политический и экономический курс Казахстана влияет не только на саму страну, но и на регион в целом и остальной мир», - отмечается в статье.

По мнению П. Дуарте, одна из самых значимых реформ К. Токаева – вовлечение населения в решение политических вопросов и введение понятия «слышащего государства» – правительства, которое прислушивается к запросам и критике населения.

«В целях расширения диалога между правительством и населением в 2019 году Президент К. Токаев создал Национальный совет общественного доверия. Его цель заключается в разработке конкретных предложений по реформам и законодательству с учетом предложений гражданского общества и широкой общественности. Повышение подотчетности центральных и местных органов власти повышает их эффективность и позволяет им лучше бороться с давними проблемами, такими как коррупция. В этой связи, правовая система страны была преобразована путем перехода к сервисной модели работы, которая подразумевает более активную и ответственную роль сотрудников правоохранительных органов.

Государственное управление также требует существенной реформы, поскольку оно страдает от серьезной бюрократии. Так, Президент К. Токаев поручил правительству сократить количество государственных служащих на 25%, а также нанимать больше молодых кадров. Президент, который сам часто пользуется социальными сетями, сделал своей приоритетной задачей цифровизацию государственных услуг для повышения их эффективности.

Помимо политических реформ, Президент К. Токаев уделяет приоритетное внимание диверсификации экономики, направленной на снижение чрезмерной зависимости от природных ресурсов. Поэтому, несмотря на возможность добывать нефть, газ, уран и другие сырьевые ресурсы, которые экспортирует Казахстан, К. Токаев поручил правительству максимально использовать потенциал сельского хозяйства, так как Казахстан взаимодействует с Китаем и другими быстроразвивающимися странами Азии, которые проявляют высокий спрос на сельскохозяйственную продукцию.

Реализуются и социальные реформы. Как отмечает Президент К. Токаев, «экономические реформы оправданы и поддерживаются только тогда, когда позволяют повысить доходы граждан и обеспечивают более высокие стандарты качества жизни». На практике это означает защиту наиболее уязвимых групп населения, а также отдельных лиц и компаний, которые зависят от кредитов для открытия своего дела. Таким образом, К. Токаев стремится увеличить объем банковских кредитов и направить их компаниям, которые увеличивают стоимость за счет инноваций, сокращая при этом количество неэффективных предприятий, находящихся в ведении государства. Чтобы поддержать тех, кто больше всего пострадал от экономических последствий пандемии, Президент предложил отменить штрафы по банковским кредитам.

Ещё одна интересная социальная мера, которая, вероятно, будет иметь долгосрочный эффект, это попытка К. Токаева постепенно отказаться от идеи о том, что высшее образование должно быть конечной целью каждого студента. Вместо этого, он стремится сократить количество университетов, чтобы продвигать профессиональные центры и колледжи, которые обучают конкретным техническим навыкам. Это объясняется необходимостью адаптироваться к потребностям рынка, для чего требуются самые разные специалисты.

В целом, хотя еще слишком рано давать оценку деятельности К. Токаева на посту Президента Казахстана и его программе реформ, очевидно, что он пытается бороться со старыми внутренними проблемами страны, трансформируя Казахстан от старого советского мышления и системы управления. Взаимодействие между внутренними и внешними проблемами, усугубленными пандемией COVID-19 и ее последствиями, покажет, достаточно ли сильны реформы Президента К. Токаева, чтобы помочь стране справиться с вызовами новой эры», - резюмировал П. Дуарте.