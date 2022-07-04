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Казахстан превзошел Кубу и Узбекистан на турнире Elorda Cup
4 Июля 2022 22:42

Казахстан превзошел Кубу и Узбекистан на турнире Elorda Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу феерично выступила на первом в истории турнире Elorda Cup, который прошел в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этом турнире казахстанские боксеры выиграли 11 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей и с огромным отрывом стали лидерами медального зачета. Второе место заняла сборная Кубы — одна золотая и три серебряные медали, третье — команда Узбекистана — одна золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Ранее победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Абзал Куттыбеков (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).


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