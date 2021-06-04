Казахстан прекратил переговоры по вакцине AstraZenecа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан прекратил переговоры по поставке вакцины «AstraZenecа». Председатель правления СК «Фармация» Ерхат Искалиев назвал причины отказа от продукции данного производителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со всеми ведутся переговоры. По AstraZenecа переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины. По Pfizer постоянно переговоры ведутся, но графиков поставки нет и требования тоже выставляются определенные», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.

Ранее глава СК «Фармация» рассказал о ходе поставок вакцин в регионы.

«Во исполнение поручения Президента с 1 февраля по обеспечению массовой вакцинации Минздравом через единого дистрибьютора была закуплена вакцина. «Спутник V» закуплен в объеме 10 млн 280 тыс. доз, из которых с 1 февраля текущего года отгружено 1,9 млн доз первого компонента и 1,4 млн – второго компонента. 1 июня завершится отгрузка 1,2 млн доз первого компонента, 525 тыс. – второго компонента», - перечислил он.

Кроме того, Е. Искалиев рассказал об этапах выпуска и хранения вакцины против коронавирусной инфекции.