Казахстан прекратил переговоры по вакцине AstraZenecа
«Со всеми ведутся переговоры. По AstraZenecа переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины. По Pfizer постоянно переговоры ведутся, но графиков поставки нет и требования тоже выставляются определенные», - сказал Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК.
Ранее глава СК «Фармация» рассказал о ходе поставок вакцин в регионы.
«Во исполнение поручения Президента с 1 февраля по обеспечению массовой вакцинации Минздравом через единого дистрибьютора была закуплена вакцина. «Спутник V» закуплен в объеме 10 млн 280 тыс. доз, из которых с 1 февраля текущего года отгружено 1,9 млн доз первого компонента и 1,4 млн – второго компонента. 1 июня завершится отгрузка 1,2 млн доз первого компонента, 525 тыс. – второго компонента», - перечислил он.
Кроме того, Е. Искалиев рассказал об этапах выпуска и хранения вакцины против коронавирусной инфекции.