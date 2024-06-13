Казахстан представлен на Международном фестивале национальных культур в Баку

Казахстанские дипломаты представили элементы национальной культуры на Международном фестивале в Баку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В этом году на традиционной выставке, распахнувшей свои двери в стенах Университета ADA, приняли участие представители дипломатического корпуса 39 стран, аккредитованных в Азербайджане.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

На церемонии открытия проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что мероприятие проводится уже в 12-й раз и отражает мультикультурные ценности университета и его интернациональную среду.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Фото: Серикбол Кошмаганбетов



Ежегодный фестиваль собрал под открытым небом более 500 участников, которые имели возможность ознакомиться с культурой, национальной кухней, историей, традициями и туристическими возможностями представленных стран-участниц.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

— Сегодня на стенде Посольства Казахстана были продемонстрированы блюда казахской кухни — это бауырсак, самса, курт, чак-чак. Здесь почти все приготовлено своими руками, поскольку мы знаем, что готовить самим — это всегда вкусно и с душой. Также представлены предметы быта, книги об истории, самобытных обычаях, выдающихся личностях и деятелях страны. Среди них войлочные изделия «құрақ көрпе», сувениры домбры, детские книги про юрту, — проинформировал представитель Посольства РК в Азербайджане Адилет Сагимбаев.

Гости мероприятия ознакомились с достопримечательностями и живописной природой Казахстана, а также национальной казахской музыкой.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

В рамках концертной программы на национальном инструменте домбыра был исполнен кюй видного казахского композитора Сакена Турысбекова «Көңіл толқыны», а на фоне самого фестиваля прозвучала композиция известного кюйши Боранқула Кошмаганбетова «Кең жайлау».

По мнению дипломата, казахский стенд вызвал оживленный интерес как со стороны участников мероприятия, так и представителей местных СМИ.

Посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон отметил, что таджикский стенд разделен на 3 части.

— В первой части представлена национальная кухня, куда вошли чак-чак, хворост сладости «орзук», жареные пельмени «дюшбере» и другие. Во вторую часть вошли сувениры — это чайники, пиала, национальные орнаменты «кундалы», головные уборы «токи», кувшины, настенное покрывало «чаканы». А в третьей можно разглядеть книги нашего национального лидера Таджикистана. Кроме того, здесь представлены разные брошюры, книги про экотуризм в нашей стране, — поделился дипломат.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

— Туркменская кухня сегодня представлена здесь в основном хлебобулочными изделиями, это слоеный хлеб с мясом, он называется у нас «етли чорек». Также имеются жареные пельмени «борек», есть еще «пишме», в некоторых регионах он называется «бауырсак». Как вы знаете Туркменистан славится сладкими дынями, арбузами, некоторые из них вот представлены посетителям фестиваля. Также имеется национальный туркменский ковер, головной убор «телпек» и верхняя одежда в виде халата «дон», — проинформировала представитель Туркменистана Ширин.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Представитель посольства России Павел рассказал, что на стенде представлены сувениры как России, так и его регионов — Дагестана и Татарстана.

— Сегодня мы представили гостям наше традиционное блюдо, в особенности эта была выпечка. Самая распространенная среди них это чак-чак из Татарстана. Среди дагестанских пряностей могу выделить ботлихский пирог или «чодо». Он знаменит тем, что его готовят именно в горах и состоит из джема из орехов, — отметил дипломат.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Рита Сапайова, студентка Университета АДА из Словакии, отметила, что этот фестиваль играет важную роль в знакомстве с различными культурами и межкультурном диалоге.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Во второй части фестиваля участники соревновались в страноведческих знаниях в рамках викторины. После чего страны-участницы выступили со специальной концертной программой, которая сорвала бурные овации зрителей.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Фото: Серикбол Кошмаганбетов

Вкуснейшие традиционные блюда и красочные национальные костюмы добавили праздничное настроение международному мероприятию, подарив гостям и участникам незабываемое впечатление.