Казахстан представит свою культуру на фестивале Septiembre Musical в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Впервые в одном из самых престижных культурных фестивалей Аргентины будет представлен Казахстан. С 3 по 30 сентября гости мероприятия смогут познакомиться с казахской культурой, музыкой и пейзажами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Septiembre Musical («Музыкальный сентябрь») – ежегодный международный фестиваль, который проводится в аргентинской провинции Тукуман с 1960 года. В Южном полушарии сентябрь всегда очень теплый, потому мероприятие проходит в приятной атмосфере и при хорошей погоде.

За 61 год существования фестиваль зарекомендовал себя, как одно из самых важных культурных и общественных событий в Аргентине. В нем принимали участие такие известные артисты, как Рави Шанкар, Дюк Эллингтон, Tokyo String Quartet, русский скрипач Борис Белкин, аргентинский композитор Астор Пьяццолла, израильский дирижер Шломо Минц и многие другие.

Изначально Septiembre Musical был посвящен академической симфонической, камерной и хоровой музыке, но с годами в нем появились балет, опера, джаз, а также фолк, танго, рок и поп-музыка.

Год назад из-за пандемии коронавирусной инфекции фестиваль был реализован исключительно в онлайн-формате. В этом году мероприятие будет проходить с 3 по 30 сентября, и в нем запланированы не только онлайн-шоу, но и живые представления на открытом воздухе, в концертных залах и театрах.

На фестивале выступят всемирно известные аргентинские артисты: пианист Мигель Анхель Эстрелла, певцы Хуан Фалу, Хайро и Елена Роджер и джазовый секстет Escalandrum.

Следуя успешному опыту предыдущих лет, на Septiembre Musical также будет звучать музыка из других стран мира. В этом году впервые за 61-летнюю историю на мероприятии будет представлен Казахстан. Это событие стало возможным благодаря усилиям фан-клуба Димаша из Аргентины La Era Dimash (LED), а также при поддержке Консульства Казахстана в городе Росарио и его почетного консула Густаво Гутьерреса.

Члены La Era Dimash организовали специальную программу, которая познакомит гостей с музыкой, культурой и пейзажами Казахстана. На фестивале будут представлены два видеоролика: композиция «Ер Туран» в исполнении этно-группы «Туран» и песня «Samaltau» Димаша Кудайбергена.

Согласно предварительному плану, программа о Казахстане будет транслироваться 24 или 25 сентября не только на интернет-платформах (YouTube и др.), но и на местных телеканалах и радио.

Представители La Era Dimash будут присутствовать на презентации Казахстана во время фестиваля. Их участие состоится в рамках тура, который группа организует для встречи с Dears в трех провинциях на северо-западе Аргентины: Тукуман, Сальта и Жужуй более чем в 1 200 км от Буэнос-Айреса.