Казахстан представит свое искусство в Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Балетная труппа «Астана Опера» 25 и 26 июля выступит с гастролями на 71-ом летнем Люблянском фестивале в Словении. Творческий коллектив подготовил разнообразную программу, которую украсят хореографические номера, поставленные на музыку отечественных и зарубежных композиторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

В программу вошел «Зов степи» на музыку Рената Гайсина, открытием для словенской публики станет национальный номер «Қилы заман» на музыку этно-фольклорного ансамбля «Туран» в хореографии Патрика де Бана. Кроме того, будут представлены фрагменты из классических и современных балетов, к примеру, «Корсар» Адольфа Адана, «Талисман» Риккардо Дриго, философский отрывок из балета «Сколько длится Сейчас?» Раймондо Ребека на музыку Макса Рихтера. Изюминкой вечера станет эксклюзивный номер «Леда и Лебедь» Ролана Пети, основанный на греческой мифологии и положенный на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Зрителям также предложат адажио из спектакля Арама Хачатуряна «Спартак», вдохновленно рассказывающее о римском гладиаторе и отрывок из классического балета Людвига Минкуса «Дон Кихот».

Ну а после небольшого антракта казахстанская труппа исполнит один из самых известных юмористических балетов «Шесть танцев», созданный всемирно известным чешским хореографом Иржи Килианом. Этот небольшой по своему хронометражу шедевр был поставлен на музыку Моцарта и отдает дань юмору и творческому блеску композитора. Хореография Килиана обычно выходит за пределы классического канона, поскольку он зарекомендовал себя как балетмейстер-философ, исследующий глубины человеческой натуры, а не физические возможности тела.

До начала гастрольного тура остается немного меньше месяца, поэтому сейчас артисты активно готовятся в репетиционных залах. В Любляне выступят заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Еркин Рахматуллаев, лауреаты многих международных конкурсов Арман Уразов, Олжас Тарланов, Серик Накыспеков, Шугыла Адепхан, Анастасия Заклинская, Султанбек Гумар, Айбар Токтар, Диас Курмангазы, Бекзат Орынбаев, Галымжан Нурмухамет, Жанибек Ахмедиев, София Адильханова. Аделина Тулепова, Бакытгуль Испанова, Данияр Жуматаев, Молдир Шакимова, Мадина Кужамжарова и другие.

«Этот летний фестиваль – средоточие лучших коллективов: оркестров, оперных и балетных трупп, лучших дирижеров и музыкантов. Он проходит в формате open air, что не дает нам возможности привезти полнометражный спектакль со многими переменами декораций, поэтому мы выступаем с концертной программой. Выбор организаторов, которые приезжали к нам в театр и оценивали исполнительский уровень артистов, пал на балет «Шесть танцев» Иржи Килиана и гала-программу. У нас есть хорошие исполнители, которые смогут достойно представить балетное искусство Казахстана на этом прославленном фестивале. К слову, люди съезжаются сюда со всего мира, потому что здесь в полной мере представлено искусство разных стран. Это и стимул нам показать себя, чтобы нас узнавали во всем мире, приглашали и на другие известные площадки», - подчеркнула звезда мировой сцены художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Напомним, в летние месяцы на Люблянском фестивале выступают всемирно известные артисты самого высокого уровня, в этом году наряду с прославленными коллективами на фестивале также свое искусство представит Пласидо Доминго.