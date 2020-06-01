Казахстан представит доклад по охране прав детей в Женеве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан представит доклад по охране прав детей в Женеве. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Дулат Жекебаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреподент МИА «Казинформ».
«Казахстан является частью международной системы правовой защиты ребенка, потому что детские проблемы трудно решить только национальными средствами», - сказал Дулат Жекебаев.
По его словам, на сегодняшний день Республикой Казахстан всего ратифицировано 15 международных документов, касающихся прав детей, из них комитет внес свой вклад в пять международных документов.
«Ратифицированы восемь из десяти конвенций, касающихся прав человека. В этом году мы начинаем подготовку объединенного периодического доклада для представления в Комитет по правам ребенка в Женеве», - сообщил Дулат Жекебаев.
- Свыше 400 нарушений санитарного режима выявили в ВКО
- Единое окно гендерных инициатив создают в Казахстане
- Когда откроются летние лагеря для детей в Казахстане
- В трамваях Павлодара 1 июня проезд для детей будет бесплатным
- Международный день защиты детей празднуют в Казахстане
- Жизни детей спасли прохожая и полицейский в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана