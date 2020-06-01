Казахстан представит доклад по охране прав детей в Женеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан представит доклад по охране прав детей в Женеве. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Дулат Жекебаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреподент МИА «Казинформ».

«Казахстан является частью международной системы правовой защиты ребенка, потому что детские проблемы трудно решить только национальными средствами», - сказал Дулат Жекебаев.

По его словам, на сегодняшний день Республикой Казахстан всего ратифицировано 15 международных документов, касающихся прав детей, из них комитет внес свой вклад в пять международных документов.

«Ратифицированы восемь из десяти конвенций, касающихся прав человека. В этом году мы начинаем подготовку объединенного периодического доклада для представления в Комитет по правам ребенка в Женеве», - сообщил Дулат Жекебаев.



