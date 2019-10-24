Казахстан представил доклад о выполнении Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В Женеве, в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, состоялась защита доклада о выполнении Республикой Казахстан Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

В состав казахстанской делегации вошли представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Агентства по делам государственной службы, министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, иностранных дел, информации и общественного развития, НПО, а также Уполномоченный по правам человека.

В ходе защиты глава делегации, председатель Национальной комиссии Г.Абдыкаликова представила вниманию экспертов ООН Доклад о совместных мерах, предпринимаемых Правительством, Парламентом и неправительственным сектором Республики Казахстан по повышению роли женщин в общественно-политической, экономической и социальной сферах, в борьбе с дискриминацией женщин.

Члены делегации ответили на вопросы экспертов Комитета и проинформировали о ключевых преобразованиях и изменениях по расширению прав и возможностей женщин в Казахстане, в части:

выработки механизма координации действий по реализации гендерной политики;

увеличения представленности женщин во всех сферах;

расширения мер господдержки на открытие бизнеса, в том числе для сельских женщин;

защиты женщин от насилия и др.

В своих вопросах и комментариях члены Комитета отметили прогресс Казахстана в вопросах реализации Конвенции.

Так, по оценке Всемирного экономического форума Казахстан в 2018 году по рейтингу гендерного разрыва занял 60-е место среди 149 стран, в том числе 30-е место - по образованию, 32-е место - по реализации экономических возможностей женщин. Согласно отчету по человеческому развитию Программы развития ООН Казахстан за 2018 год занял 58-е место по Индексу гендерного развития.

Накануне заседания Комитета был проведен круглый стол по обсуждению Послания Президента К.К. Токаева с акцентом на вопросы гендерного равенства. В ходе мероприятия выступили Г.Абдыкаликова, Постоянный представитель Казахстана при ООН Ж.Айтжанова, Генеральный директор отделения ООН в Женеве Т.Валовая, а также постоянные представители Бразилии, Кореи, Южной Африки, Таиланда.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Страны, ставшие участниками договора, обязаны один раз в четыре года предоставлять Комитету доклады об осуществлении соответствующих прав. Во время своих сессий Комитет рассматривает доклады каждого государства-участника и излагает им свои соображения и рекомендации в виде заключительных замечаний. КЛДЖ состоит из 23 экспертов по правам женщин со всего мира.