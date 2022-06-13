13 Июня 2022 09:47

Казахстан председательствует в Министерской конференции ВТО в Женеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Женеве (Швейцария) открылась 12-я Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО).Соорганизатором и председателем данной конференции является Республика Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Министерская конференция – это высший руководящий орган ВТО, принимающий решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений. Министры, ответственные за внешнюю торговлю 164 членов ВТО, собрались для принятия решений по наиболее актуальным вопросам повестки мировой торговли.

От имени нашей страны в данном ключевом международном мероприятии ВТО председательствует первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов. Казахстанскую делегацию возглавляет заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Избрание Казахстана председателем МК12 является доказательством признания Казахстана как важного и авторитетного игрока в международной торговле и ключевого участника важных переговоров на полях ВТО.

Еще в 2018 году 164 члена ВТО единогласно поддержали проведение 12-й Министерской конференции в столице Казахстана – Нур-Султане летом 2020 года. Впервые в истории ВТО мероприятие такого уровня должно было состояться под председательством и в стране, недавно вступившей в организацию и представляющей Центральную Азию. Однако, в связи с пандемией COVID-19 данное мероприятие дважды переносилось и было решено провести его в штаб-квартире ВТО в Женеве.

Участники конференции рассмотрят ряд важных для мировой торговли вопросов, таких как ответ на пандемию COVID-19, сельское хозяйство и разрешение мирового продовольственного кризиса, субсидии на рыболовство, реформирование ВТО, дальнейшее развитие электронной торговли и др.

Данное мероприятие является важнейшим событием в мировой торговой политике, которое определяет развитие торговой системы всего мира на ближайшие несколько лет.