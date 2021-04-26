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Казахстан председательствует на 77 сессии ЭСКАТО ООН

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Апреля 2021, 16:03
Казахстан председательствует на 77 сессии ЭСКАТО ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Отделении Организации Объединенных Наций в г. Бангкоке (Королевство Таиланд) начала работу в гибридном формате 77-я ежегодная сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Председателем сессии был избран заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди.

Выступая на открытии сессии с приветственной речью, М. Тлеуберди обозначил ключевые вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны региона и предложил видение Казахстана путей их решения.

В ходе высокого сегмента 77-й сессии ЭСКАТО, проводимой по теме «Восстановление после кризиса по принципу «лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», выступили с докладами главы государств и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе главы Афганистана, Азербайджана, Бангладеш, Индонезии, Камбоджи, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, руководители международных организаций и другие высокопоставленные лица.

Участники сессии обменялись мнениями по вызовам регионального сотрудничества и взаимосвязанности в свете пандемии COVID-19, а также обсудили способы повышения устойчивости к кризисам и ускорения пост-пандемического восстановления.

Напомним, экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) учреждена в марте 1947 года. Штаб-квартира ЭСКАТО расположена в Бангкоке. Комиссия призвана оказывать содействие социально-экономическому развитию стран АТР через наращивание регионального и субрегионального сотрудничества.

В состав Комиссии входят 53 страны и 9 территорий, наделенных статусом ассоциированных членов. ЭСКАТО – наиболее универсальная организация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и самая крупная из региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения (около 60% населения планеты).

На 61-ой сессии ЭСКАТО в 2005 году председателем сессии был министр иностранных дел РК Касым-Жомарт Токаев, ныне Президент РК.


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