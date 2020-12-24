Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Казахстан предоставит дипломатам из ОАЭ земельный участок

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Декабря 2020, 10:24
Казахстан предоставит дипломатам из ОАЭ земельный участок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Нур-Султане и городе Абу-Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 1 данного соглашения, эмиратской стороне в г. Нур-Султане выделяется земельный участок площадью 26 147 кв.м. в районе пересечения проспектов Тәуелсіздік и Ракымжана Қошқарбаева, а казахстанской стороне передается земельный участок, расположенный в дипломатическом корпусе города Абу-Даби, площадью 11 148 кв.м. для использования на условиях безвозмездного землепользования сроком на 49 лет с последующей пролонгацией на аналогичный срок», - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Сената.

Он напомнил, что благодаря личным дружественным взаимоотношениям Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева с руководством ОАЭ, в 2010 году для нужд Посольства РК в ОАЭ был дополнительно выделен земельный участок площадью 1 га в качестве дара с правом безвозмездного и бессрочного пользования.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует дополнительного выделения финансовых средств из республиканского бюджета», - заключил министр.


МИД РК   Сенат   Арабские эмираты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной