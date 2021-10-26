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    15:50, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для афганских женщин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, Главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин – судей и парламентариев - и членов их семей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Транзит осуществлён в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт города Алматы для дальнейшего пролёта в третьи страны.


    Теги:
    Международная деятельность Главная МИД РК Афганистан Алматы Внешняя политика Казахстана
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