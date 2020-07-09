Казахстан предложил ВОЗ направить экспертов для помощи медикам в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цойсегодня провел онлайн-совещание с официальными представителями Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ходе встречи Алексей Цой рассказал постоянному координатору ООН в Казахстане Норимасу Шимомура и Главе странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль о проводимой работе и планах по дальнейшему предупреждению распространения COVID-19 в стране.

В числе мер – активное информирование населения, разработка четких инструкций для всех уровней оказания медпомощи, обучение медицинских работников базовым принципам профилактики и лечения коронавирусной инфекции и формирование кадрового резерва.

«Для повышения доступности диагностики COVID-19 в Казахстане мы расширяем применение компьютерной томографии и цифровых рентген-аппаратов, ведется работа по организации заборов тестов мобильными бригадами при вызовах. Одновременно расширяются мощности лабораторий для тестирования», – отметил Алексей Цой.

В части лечения – продолжается оснащение стационаров аппаратами искусственной вентиляции легких, расширение до 50% инфекционных и провизорных коек, внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне, оказание медицинской помощи на дому и, конечно, повышение доступности скорой помощи.

Внимание было уделено и актуальному на сегодня вопросу насыщения аптек необходимыми лекарственными препаратами. Для этого, сообщил министр, ведомством проработано ускорение процедур закупа, поставки лекарств и стимулирование отечественных товаропроизводителей.

Стороны также обсудили возможности взаимного сотрудничества в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

«Хотелось бы особенно отметить важность создания под руководством ООН и ВОЗ Целевой группы по системе поставок в связи с COVID-19. Казахстан, как и многие другие государства, заинтересован в участии в системе организации поставок важнейших материалов, необходимых для борьбы с вирусом», – подчеркнул глава Минздрава.

Для координации этого процесса и участия Республики Казахстан в Системе организации поставок в связи с COVID-19 от казахстанской стороны уже определены соответствующие кандидатуры.

Участники встречи отметили важность обмена данными и опытом в борьбе и предупреждении распространения COVID-19, вопросы предоставления консультативной и технической помощи (коммуникации риска, отслеживание контактов, исследования, тренинги для медицинских специалистов, логистика, обеспечение медикаментами и др.)

Казахстанская сторона выступила с предложением направления экспертов ВОЗ для оказания практической помощи медицинским специалистам в регионах.

В завершении встречи Алексей Цой поблагодарил г-на Шимомура и д-ра Кларинваль за проявленный интерес в реализации поставленных задач и выразил готовность в укреплении и развитии дальнейшего партнерского сотрудничества в сфере здравоохранения. А для «сверки часов» в отношении проводимой работы по COVID -19 было предложено проводить встречи дистанционном режиме на постоянной основе.