Казахстан предложил Туркестан как площадку для переговоров по Ближнему Востоку

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-катарского стратегического партнёрства, уделив особое внимание дальнейшему укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также углублению культурно-гуманитарных связей.

Было подчёркнуто, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях продолжает играть ключевую роль в углублении двусторонних отношений и последовательной реализации достигнутых договорённостей.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам инвестиционного взаимодействия. Стороны отметили важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в приоритетных секторах, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, телекоммуникации, цифровые технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика и др.

— Катар является для Казахстана близким и надежным партнёром в арабском мире. Мы высоко ценим сложившийся уровень политического диалога, атмосферу взаимного доверия и стратегический характер двусторонних отношений, — отметил Е.Кошербаев.

В свою очередь, шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани высоко оценил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Катаром, подтвердив настрой Дохи на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и продвижение совместных инициатив по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. С удовлетворением отмечено, что проведение Дней культуры Казахстана в Катаре в феврале текущего года стало важным вкладом в дальнейшее укрепление взаимопонимания и сближение народов двух стран.

В ходе переговоров стороны констатировали рост взаимных туристических потоков и подчеркнули важность дальнейшего развития прямого авиасообщения между Казахстаном и Катаром.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке. Е.Кошербаев акцентировал внимание на неизменности позиции Казахстана по урегулированию всех конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права и Устава ООН.

В данном контексте министр подчеркнул, что казахская сторона приветствует усилия катарского руководства в налаживании мирного диалога по восстановлению мира и стабильности в регионе, а также обратил внимание на готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров в городе Туркестан.

Собеседники отметили важность дальнейшей координации действий в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОИС и СВМДА, а также подтвердили близость подходов по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении многопланового казахско-катарского сотрудничества, реализации совместных проектов и придании нового импульса развитию двусторонних отношений.

Напомним, в марте Катар призвал Иран прекратить удары по странам, не являющимся частью ближневосточного конфликта. Премьер-министр – министр иностранных дел Государства Катар шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани подчеркнул, что Катар оказывал помощь Ирану и США в поисках дипломатических решений.