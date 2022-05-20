20 Мая 2022 20:47

Казахстан предложил странам СНГ ряд решений проблемы продбезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 мая, состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств под председательством Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие главы правительств Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьер Армении, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана и председатель исполкома СНГ.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что одной из приоритетных задач Казахстана в рамках председательствования является работа по увеличению объемов взаимной торговли и ее диверсификация.

Для решения проблем продовольственной безопасности Алихан Смаилов призвал поэтапно реализовать комплекс организационно-экономических мер, а именно: снизить неоправданную межстрановую конкуренцию на аграрных рынках; учредить межгосударственные объединения или совместные предприятия для реализации инвестиционно-инновационных проектов в сельском хозяйстве; развивать сквозную товаропроводящую систему.

Следующее заседание Совета глав правительств в ноябре 2022 года в Нур-Султане.



