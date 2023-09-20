Казахстан предложил создать Международное агентство по биологической безопасности

«В нашем регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте. Аналогичным образом Казахстан как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества выдвинул Инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива, к которой мы приглашаем вас присоединиться, включает в себя новую парадигму безопасности, справедливую экономическую среду и чистую планету», - заявил Глава государства.

Президент отметил, что открытый диалог между Глобальным Югом и Глобальным Севером является его центральным пунктом.

«Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия.



30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала. Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность.



В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности.



В то же время COVID-19 болезненно продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами. Казахстан обращается к Генеральному секретарю и Председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.