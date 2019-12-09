+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан предложил Саудовской Аравии воспользоваться режимом «открытого неба»

9 Декабря 2019 14:51
Поделиться:
Казахстан предложил Саудовской Аравии воспользоваться режимом «открытого неба»

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - В рамках ICAN 2019 казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Кувейтская авиакомпания  Jazeera Airways начнет выполнять регулярные полеты в Казахстан
Турция подтвердила заинтересованность открыть авиарейс Стамбул – Туркестан Малайзии предоставили возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов Иорданские авиакомпании смогут выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов

«В рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Саудовской Аравии предложена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха. Стороны обсудили текст проекта межправительственного соглашения о воздушном сообщении и договорились продолжить работу по его подписанию», - сообщил на своей странице в Facebook Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Также стороны договорились в будущем положительно рассматривать увеличение количества рейсов между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Казахстан предоставил возможность выполнять регулярные полеты в 11 аэропортов авиакомпаниям Малайзии и Иордании.

Напомним, режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей введен с 1 ноября 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив