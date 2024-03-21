Казахстан предложил провести чемпионат по қазақ күресі и самбо среди армий стран СНГ

Председатель Спортивного комитета Министерства обороны Казахстана – начальник Центрального спортивного комитета полковник Арман Абеуов принял участие в заседании Спортивного комитета при Совете министров обороны государств – участников СНГ, состоявшемся в столице Беларуси Минске, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности спортивных ведомств министерств обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.

В повестке дня – разработка плана основных мероприятий до 2030 года, подготовка к чемпионатам по видам спорта, проводимым в рамках XVII Спартакиады дружественных армий государств – участников СНГ, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе обсуждения казахстанская сторона предложила провести в 2024 году чемпионат по қазақ күресі и самбо среди стран Содружества.