Казахстан предложил Финляндии возобновить регулярные прямые авиарейсы

В Астане состоялось 13-е заседание казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Какие перспективные направления взаимодействия обсуждали представители двух стран — в материале корреспондента Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Транспорт и логистика

В ходе заседания вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров подчеркнул стратегическую важность сотрудничества Казахстана и Финляндии в сфере транспорта и логистики.

— Казахстан является основным связующим звеном в Среднем коридоре и уже показал потенциал в качестве альтернативы маршрутам в направлении Восток-Запад. Об этом свидетельствует рост на 86% по перевалке грузов через морские порты Актау и Курык, объем которых увеличился почти в 2 раза — до 2,8 млн тонн. ТМТМ является «зеленым» коридором. Сегодня достигнуто сокращение сроков прохождения грузов с 23 до 14-18 дней, в том числе по Казахстану — до 5 дней. По итогам 2023 года отмечается увеличение объема перевозок грузов по ТМТМ на 65%, — отметил вице-министр.

Он обозначил потенциал грузоперевозок между Казахстаном и ЕС: за 2023 год ЖД транспортом перевезено на 25% больше, чем в 2022-м (4,3 млн тонн), а автомобильным — на 14%.

— В целях развития контейнерных грузоперевозок по маршруту Китай-Финляндия-Китай АО «KTZ Express» подписан Меморандум о сотрудничестве с финским логистическим оператором Nurminen Logistics Services Oy, в рамках которого предполагается развитие грузоперевозок и запуск совместных контейнерных сервисов из Китая в Финляндию и по ТМТМ через территорию Казахстана, — сообщил Калиакпаров.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По словам вице-министра, между двумя странами с 1996 года действует Межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении. Оно предусматривает разрешительную систему на все виды автомобильных перевозок. Стороны обмениваются бланками разрешений в количестве 520 единиц, которые удовлетворяют потребности перевозчиков обеих сторон.

— Согласно Меморандуму о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Финляндии от 3 декабря 2019 года назначенные перевозчики обеих сторон вправе выполнять прямые регулярные полеты между странами с частотой 14 рейсов в неделю с каждой стороны на любом типе воздушных судов, — отметил Калиакпаров.

В связи с чем, вице-министр предложил финской стороне рассмотреть возможность возобновления прямых регулярных полетов между двумя странами.

Заместитель директора Департамента России, Восточной Европы и ЦА МИД Финляндии Микко Кивикоски, в свою очередь, рассказал, что страна нацелена на создание системы будущего, основанной на использовании транспорта с низким уровнем выбросов углерода.

— Наша страна активно продвигает цифровизацию и автоматизацию, что повышает эффективность и безопасность транспортных систем, и снижает выбросы в атмосферу. Мы постоянно инвестируем в улучшение этой транспортной системы, — отметил он.

По его словам, между Казахстаном и Финляндией также установлено тесное сотрудничество в сфере дорожного транспорта.

— Казахстан также играет ключевую роль в развитии Транскаспийского маршрута. Хочу подчеркнуть, что мы готовы продолжать наше плодотворное сотрудничество с Казахстаном в сфере транспорта и логистики, — добавил Кивикоски.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Промышленность

Товарооборот между Казахстаном и Финляндией по деревообрабатывающей промышленности за 2023 год составил 14,3 млн. долл. США, в натуральном выражении объем товаров составил 8,3 млн. тонн. Такие данные озвучила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.

— Доля деревообрабатывающей промышленности в обрабатывающей промышленности Казахстана незначительна — 0,2%. В структуре деревообрабатывающей промышленности преобладает продукция с первичной обработкой древесного сырья. Глубокая переработка, в особенности низкотоварной древесины в виде производства древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также древесно-угольных брикетов практически отсутствует. Обеспеченность собственным сырьем в деревообрабатывающей промышленности составляет не более 15%, — проинформировала она.

Вице-министр сообщила, что по итогам 2023 года объем инвестиций в деревообрабатывающую промышленность показал увеличение на 31% и составил 3,3 млрд тенге. Также, до 2027 года в этой сфере планируется запуск порядка 11 новых производств на сумму 32,5 млрд тенге с созданием 1 400 рабочих мест.

— На сегодняшний день, перед нами стоит задача обеспечения дальнейшего развития деревообрабатывающей промышленности за счет эффективного использования собственных сырьевых ресурсов. Мы готовы изучить и по возможности перенять опыт Финляндии в данной области, — сказала Жаннат Дубирова.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В заключении, МПС РК официально пригласило принять участие финских компаний на выставке «ONDEU EXPO 2024», KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 2024» в рамках XII Форума машиностроителей Казахстана, которая состоится 25–26 апреля текущего года в Астане.

После чего по данному направлению с финской стороны выступил Микко Кивикоски.

— Наша промышленность на сегодняшний день активно продвигает программы устойчивого развития. Мы стремимся стать инициаторами и вести проекты в этом направлении. У нас имеется соответствующее оборудование и технологии, которые могут быть успешно применены в программах устойчивого развития секторов лесного хозяйства и переработки. Мы открыты для углубления сотрудничества в этих ключевых областях, — подметил представитель МИД Финляндии.

По его словам, процесс цифровизации существенно повышает конкурентоспособность и потенциал промышленной отрасли. Финляндия также активно исследует возможности применения технологии 6G для улучшения продуктивности этой сферы.

Образование

Еще одно перспективное направление сотрудничества двух стран — сфера образования.

Вице-министр высшего образования и науки РК Динара Щеглова отметила, что сегодня водная проблематика представляет значительный вызов как для Казахстана, так и для всего мира.

— Как известно, финская сторона проводит исследования в сфере водных ресурсов. В связи с этим, мы хотели бы тесно сотрудничать в сфере водного и лесного хозяйства, и дальше взаимодействовать и углублять данное направление. Сегодня Казахстан проводит целенаправленную работу по интеграции страны в мировое научно-образовательное пространство. Мы хотим углубить наше сотрудничество в научной сфере, сфере высшего образования путем академической мобильности, двудипломных программ, академическим обменом профессорско-преподавательского состава, — сказала Динара Щеглова.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Наряду с этим, вице-министр предложила продвигать сотрудничество в рамках международной стипендии «Болашак» и программы научных стажировок «500 ученых».

— Республика Казахстан планирует стать образовательным хабом в регионе и нами активно проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов в Казахстане. Для укрепления дружеских отношений и сближения молодого поколения наших стран, призываю граждан Финляндии поступать в казахстанские вузы и филиалы, действующие на территории Казахстана, — добавила Динара Щеглова.

Предложения казахстанской стороны также прокомментировал Микко Кивикоски.

— Основной принцип политики Финляндии — это забота о человеческом капитале. Так как люди — это самое ценное. Мы должны создавать среду для инноваций и творчества, и давать гражданам разные возможности, чтобы они развивались. Лучший способ обеспечения устойчивого экономического роста страны — это мобилизация компетенций и талантов, — отметил представитель финской стороны.

Он подчеркнул, что Финляндия активно работает над повышением конкурентоспособности своих специалистов и готова обмениваться опытом и практиками с другими странами.