Казахстан предложил ЕС подключиться к цифровизации международных перевозок

Европейский союз может присоединиться к проекту электронного обмена разрешениями для международных перевозок. 22 мая в Астане эксперты обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и другие вопросы отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Астане состоялась встреча вице-министра транспорта Казахстана Жанибека Тайжанова с руководителем отдела по устойчивому транспорту и городскому развитию Генерального директората по международным партнерствам Европейской комиссии Серхио Ольете Хоса.

Во время переговоров стороны обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и текущие результаты его работы. Отмечалось, что объемы транзитных перевозок по коридору продолжают расти, а сроки доставки грузов заметно сократились. Также были рассмотрены планы по увеличению контейнерных перевозок.

Отдельное внимание уделили развитию инфраструктуры Каспийского региона. Казахстанская сторона сообщила о ходе реконструкции причалов в морском порту Актау, которая реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза. Кроме того, обсуждалось строительство новых судов и развитие паромного сообщения на Каспии.

В ходе встречи также рассмотрели реализацию железнодорожных проектов, направленных на повышение пропускной способности маршрута и укрепление транспортной связности между регионами.

Стороны затронули и вопросы цифровизации транспортно-логистической сферы. Речь шла о развитии электронного документооборота, цифрового таможенного оформления, а также перехода на электронный обмен разрешениями для международных автоперевозок. Казахстан пригласил страны ЕС присоединиться к этой инициативе.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и выразили готовность продолжать совместную работу по укреплению Транскаспийского коридора как одного из ключевых маршрутов между Азией и Европой.

Ранее Казахстан и Таджикистан договорились развивать сотрудничество в транспортной сфере.