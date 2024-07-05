Казахстан предлагает странам ШОС совместно решать проблемы деградации внутренних водоемов

В текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам проходящего во Дворце Независимости заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое продолжилось в формате «ШОС +», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления. Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил выработать совместные действия по решению проблемы деградации внутренних водоемов, а также внедрению новых водосберегающих технологий. Объединенные усилия стран – членов ШОС в этом направлении станут практическим вкладом ШОС в реализацию целей объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Международного года сохранения ледников.