Казахстан предлагает совершенствовать деятельность ШОС

Председательство Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества усилит организацию, придав новую динамику целому ряду направлений ее работы. Такое мнение выразили участники круглого стола, посвященного приоритетам председательства РК в ШОС и деятельности организации, передает собственный корреспондент Kazinform.

Открывая дискуссию, посол Казахстана в России Даурен Абаев напомнил, что Казахстан председательствует в ШОС с июля 2023-го по июль 2024 года.

— Сегодня ШОС представляет огромный интерес не только для государств-членов, но и широкого круга стран — это, прежде всего, государства — наблюдатели, а также партнеры по диалогу, — сказал Даурен Абаев. — Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан на посту председателя ШОС приложит максимум усилий по модернизации организации ее трансформации в более эффективную многостороннюю площадку.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев ознакомил присутствующих с ходом и повесткой казахстанского председательствования в ШОС, а также рассказал об инициативах республики в рамках организации.

— Председательство нашей страны вышло на финишную прямую. Проведено около 90 различных мероприятий по линии профильных механизмов, ведется работа над более чем 30 документами в разных сферах сотрудничества, — проинформировал вице-министр.

Он также сообщил, что Казахстан решительно настроен и предлагает совершенствовать деятельность ШОС. Это будет обсуждаться на Астанинском саммите ШОС в июле этого года.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркнул, что ШОС прочно утвердилась как авторитетная, динамично развивающаяся международная организация. В прошлом году статус государства-члена обрел Иран, число диалоговых партнеров пополнил ряд азиатских и ближневосточных государств. На предстоящем в июле заседании Совета глав государств ожидается присоединение к ШОС Беларуси в качестве полноправного члена.

Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

Андрей Руденко отметил, что Казахстан на посту председательства зарекомендовал себя как весьма энергичный и инициативный председатель этой организации. В ходе этой работы был выдвинут целый ряд интересных инициатив.

— В первую очередь, это вопросы, касающиеся реформирования организации, повышения ее эффективности и модернизации ШОС. Организация создавалась довольно давно и поэтому есть потребность в совершенствовании отдельных направлений ее деятельности. Надеемся, что в ходе предстоящего Астанинского саммита ряд из них будет реализован и мы получим обновленную организацию, еще более сильную и динамичную. Естественно мы поддерживаем ту инициативу, с которой выступил Казахстан — принять итоговую декларацию, посвященную важным вопросам о мерах безопасности, — сказал он.

Заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев, принявший участие в круглом столе по видеоконференцсвязи, добавил, что казахстанская сторона активно реализует представленные ею приоритеты председательства и связанные с ними инициативы, охватывающие все измерения ШОС — от региональной безопасности, до совершенствования деятельности организации. Он сообщил, что Секретариат ШОС всячески поддерживает усилия Астаны в рамках работы на посту председателя, в том числе сейчас ведется подготовка обширного перечня документов, которые планируется принять на предстоящем саммите.

— Казахстанская сторона уделяет серьезное внимание совершенствованию деятельности организации. Надеемся, что, несмотря на сложность переговорного процесса, эти предложения будут закреплены в ходе саммита в Астане, — сказал Нурлан Ермекбаев.

Он также отметил работу в рамках казахстанских инициатив по укреплению торговли, взаимных инвестиций, транспортной взаимосвязанности, энергетической и продовольственной безопасности. Наряду с этим, идет активная проработка мероприятий в рамках объявленного председателем Года экологии ШОС.

Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

В своем докладе специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов акцентировал внимание на необходимости совершенствования организации.

— ШОС перспектива, она привлекательна. Достаточно ли это для того, чтобы продвигаться вперед? С одной стороны, да. С другой, самое главное, правильно оценить те возможности, которые открываются и двигаться вперед. Именно поэтому мы активно поддержали председательство Казахстана. Прежде всего, в подготовке предложения по совершенствованию о модернизации, — отметил Бахтиер Хакимов.

Он подчеркнул, что сегодня ШОС вступает в ответственный период, в котором страны могут вывести организацию на новую траекторию развития, придать ей новое качество и динамику.

— ШОС станет драйвером тех процессов, которые происходят в Большой Евразии, — сказал Бахтиер Хакимов. — Уверен, что совместными усилиями мы сделаем, так чтобы саммит в Астане стал этапным событием в развитии ШОС.

В целом участники дискуссии пришли к выводу о том, что будущее ШОС имеет большие перспективы, которые, прежде всего, связаны с дальнейшим расширением числа ее членов и способностью организации формировать равноправный, инклюзивный диалог для поддержания мира и стабильного развития.