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Казахстан предлагает немецким инвесторам благоприятные условия для работы - глава МИД

31 Октября 2022, 13:47
Казахстан предлагает немецким инвесторам благоприятные условия для работы - глава МИД
31 Октября 2022, 13:47

Казахстан предлагает немецким инвесторам благоприятные условия для работы - глава МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан предлагает немецким инвесторам и предпринимателям максимально благоприятные условия для работы. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан является привлекательной страной для инвестиций. В 2021 году нам удалось не только вернуться к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций, но и увеличить его на 38%. По итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 24 млрд долларов, что на 37% выше, чем за 2020 год», - сообщил Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, пока не входит в топ-десять стран-инвесторов в нашу экономику.

«Хотел бы обратить внимание, что Казахстан предлагает немецким инвесторам и предпринимателям максимально благоприятные условия для работы. В этих целях нами создана не имеющая аналогов Правительственная рабочая группа по взаимодействию с немецкими инвесторами и предпринимателями под руководством Первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра. Благодаря работе данной группы проекты немецких инвесторов сопровождаются от начала переговоров до полного создания производства», - сообщил Мухтар Тлеуберди.

Он проинформировал, что Казахстан проводит приватизацию 700 крупных, средних и малых активов экономики, что открывает дополнительные перспективы для немецких предпринимателей.

«Немецкие инвестиции, новейшие технологии и ноу-хау и казахстанское сырье, квалифицированные рабочие и благоприятные условия ведения бизнеса создают прочную основу для расширения сотрудничества по принципу «win-win», - подчеркнул М. Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.


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